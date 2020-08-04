Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершает предвыборную кампанию на антироссийской волне в расчете на будущие дивиденды от Запада, заявил Mpravda.com эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Лукашенко во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. В нем он, в частности, заявил, что если произойдут попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии, то «до Владивостока будет тяжело».

"Он (Лукашенко) закрепил в своем послании тезис о том, что Россия объявила ему войну, хотя он это слово и не называл, но он дал это понять. В Белоруссии захватили российских граждан, с его стороны идет такой шантаж, я думаю, есть угроза того, что он до конца недели может отдать кого-то из них Украине . На самом деле он требует, чтобы Россия сдалась", — сказал Суздальцев.

По его словам, «Лукашенко поворачивается на Запад, чтобы свернуть интеграцию и продолжать просто получать от России ресурсы». «Он чувствует поддержку Запада. Вероятно, он такую поддержку получил во время встречи с (госсекретарем США Майком) Помпео в феврале этого года. Он рассчитывает, что его жесткая позиция (по отношению к России) зачтется, и это позволит ему после выборов на новой волне более активно выдавливать из России ресурсы, дотации и другие преференции», — считает эксперт.

По мнению политолога, «Лукашенко подошел к рубежу: игра в интеграцию закончилась». «Никакой интеграции с Россией для Лукашенко не будет. А чтобы сохранить поступление ресурсов, сохранить доступ к российскому рынку, ему необходим новый союзник, который будет давить Россию вместе с ним. Этот союзник — Запад. Поэтому идет такая жесткая игра в войну», — указал аналитик.

«Он завершает свою предвыборную кампанию на антироссийской волне, где Россия обвиняется не просто во вмешательстве, а в вооруженном вмешательстве. Это происходит, потому что ему нужно удержать власть во что бы то ни стало. Он считает, что он может делать сейчас все, что угодно, и все это ему потом сойдет с рук», — заключил Суздальцев.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.