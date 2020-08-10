Президент Белоруссии Александр Лукашенко после несанкционированных акций протеста, прошедших накануне на фоне выборов главы республики, продолжит идти по пути «закручивания гаек», либерализация в стране маловероятна, заявил Mpravda.com заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.

«Я считаю, более вероятно, что Лукашенко пойдет по пути закручивания гаек, чем в сторону либерализации. Это связано с тем, что серьезного лидера у политической оппозиции нет, а значит, не с кем и договариваться», — заявил агентству Жарихин.

Как напомнил российский политолог, президентские выборы в Белоруссии и раньше проходили «не без инцидентов», но на сей раз главным катализатором протестных настроений выступил основной кандидат — сам Лукашенко. «С одной стороны, безусловно, многие люди устали от него и хотели перемен, в том числе в руководстве. С другой стороны, многие избиратели, несмотря на эту усталость и недовольство его действиями, голосовали за него как за гаранта тесных экономических и политических связей с Россией», — отметил Жарихин.

Действия Лукашенко в отношении России на протяжении последних месяцев, пояснил он, «заставили эту часть электората дрогнуть». «Восприятие Лукашенко как «неизбежного зла» в дополнение к необходимым тесным отношениям с РФ разрушилось. Те, кто с других позиций белорусского президента не воспринимал, уже шли голосовать за него с гораздо меньшим энтузиазмом», — прокомментировал российский эксперт.

Затрагивая вопрос будущего российско-белорусских отношений, Жарихин не исключил, что Лукашенко распорядится отпустить задержанных под Минском граждан России.

«Однако будем говорить прямо: ожидаемых извинений со стороны Лукашенко мы не дождемся. Не такой это человек. Простых и ясных отношений при сохранении Лукашенко во главе Белоруссии у нас не будет. Не исключаю продолжения определенного «перетягивания каната» в наших экономических связях», — резюмировал собеседник агентства.

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах, которые отчитались о подсчете голосов.