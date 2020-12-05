Коронавирус во многом остается загадочным заболеванием. Мы уже знаем, что у бессимптомных носителей могут быть поражены легкие, что они же более заразны для окружающих, чем те, кто явно болеет, что тесты часто бывают ложноотрицательными.

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Те, кто переболел коронавирусом в легкой форме и получил отрицательные тесты, казалось бы, должны с облегчением выдохнуть, однако все чаще стали писать, что такие люди могут легко заразиться повторно. Вот якобы те, кто болел тяжело — не заразятся, по крайней мере, в ближайшее время, а если без симптомов или легко — риск большой.

Как рассказал эксперт Роспотребнадзора Михаила Лебедева, нужно отличать рецидив и повторное заражение. Доказательством повторного заражения является факт выявления разных штаммов вируса. Если между первым и вторым штаммами есть явные различия, то можно говорить о повторном инфицировании. Не путайте с рецидивом первичной инфекции, предупреждает специалист.

Рецидив — возобновление заболевания после кажущегося выздоровления. Он объясняется тем, что патоген в ходе лечения исчезает не полностью и вновь вызывает появление симптомов болезни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились 64 миллиона человек, почти 1,5 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии.