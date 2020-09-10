В условиях экстремальной и длительной засухи каждую каплю надо использовать минимум дважды. Такой совет дал крымчанам директор департамента гидрогеологии управления водных ресурсов Израиля доктор Яков Лившиц в эфире передачи «Говорите правду».

По словам специалиста одной из самых засушливых стран в мире, Израиль даже в условиях длительных засух не испытывает недостатка в воде.

«Вы говорили о засушливом годе. У нас с 2013 по 2018 года было пять лет засушливых без дождя. И мы как-то справились. И не было перебоев с подачей воды. Все зависит от того, как вы готовитесь, как используете правильно водные ресурсы», — отметил он.

При этом, подчеркнул Лившиц, опреснение не является панацеей от вододефицита.

«У нас нет другого выхода — мы опресняем очень много воды. Но опять-таки опресненную воду мы не всегда используем: есть большие проблемы с ее использованием, которые связаны главным образом с тем, что опресненная вода подается в течение целого года, завод производит целый год одно и то же количество воды, а потребление изменяется в течение года. Поэтому мы просто закачиваем излишки под землю и используем в засушливые период, когда у нас не хватает воды «, — пояснил Лившиц.

Специалист из Израиля объяснил, что помимо опресненной воды страна активно использует сточные воды для полива и других нужд, а также накапливает воду в специальных подземных резервуарах.

«Мы используем все наши природные ресурсы. И мы используем опресненную воду как дополнение к нашим природным ресурсам. Мы любую каплю воды используем минимум два раза. Все сточные воды, которые у нас есть, мы перерабатываем и используем их для орошения в сельском хозяйстве. У нас практически нет потерь воды из систем подачи воды. Мы создаем резервуары, которые можем использовать. В каждом природном резервуаре у нас установлены линии оптимального использования, и мы не позволяем уровню подземных вод наших источников опускаться ниже определенного уровня, чтобы не вызвать проблемы с засолонением», — перечислил Яков Лившиц.