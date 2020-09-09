Курс рубля ждет обвал в случае реализации идеи главы «Роснано» Анатолия Чубайса, предложившего ввести углеродный налог. С соответствующим прогнозом в разговоре со СМИ выступил Максим Довгялло, эксперт из РСПП.

Согласно точке зрения Чубайса, высказанной им некоторое время назад, углеродный налог будет стимулировать промышленников снижать выбросы. По мнению Максима Довгялло, претворение в жизнь инициативы руководителя «Роснано» приведет к тому, что на плечи экономики страны ляжет около одного триллиона дополнительных издержек. Это спровоцирует «девальвацию по-взрослому» и разгон инфляции, предсказал собеседник телеканала «Царьград».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Дмитрий Бабин порекомендовал россиянам хранить свои сбережения в швейцарском франке.