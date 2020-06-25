Как считает известный эксперт по финансовым рынкам Кайл Шостак, обнародованный днем ранее прогноз Международного валютного фонда сигнализирует о том, что общие потери глобальной экономики от пандемии коронавируса нового типа превзойдут потери финансового кризиса десятилетней давности и будут сопоставимы с последствиями Великой депрессии тридцатых годов прошлого века.

Фонд ожидает, что глобальная экономика по итогам текущего года из-за пандемии рухнет на 4,9%. Соединенные Штаты просядут на 8%, еврозона — на 10,2%.

"Вся статистика МВФ говорит о том, что по историческим меркам масштабы падения превзойдут совокупные потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут аналогичны последствиям Великой депрессии тридцатых годов прошлого века", — приводит слова эксперта агентство РИА Новости.

Общие потери глобальной экономики от пандемии за 2020-2021 годы составят более 12 триллионов долларов, предполагает собеседник агентства.

"Невероятная цифра, учитывая что еще год назад никто бы не взялся даже предположить ни о самой возможности подобного катаклизма, ни о масштабе потерь, связанных с ним", — сетует Шостак.