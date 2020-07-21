Президенту Украины Владимиру Зеленского было легче пойти на переговоры с захватившим заложников в Луцке, чем c представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает российский эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал в Facebook всех посмотреть фильм «Земляне», посвящённый проблеме жестокого обращения с животными. После того как мужчину задержали, президент удалил пост в Facebook. При этом Киев уже больше пяти лет проводит военную операцию в Донбассе против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Власти Украины называют ополченцев террористами. На прямые переговоры с Донбассом Киев не идет.

В беседе с Mpravda.com Безпалько отметил, что Зеленский лично вел переговоры с террористом и даже выполнил его требования, при этом на прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев не идет.

«В любом случае удовлетворить требование террориста призвать смотреть фильм «Земляне» 2005 года несравнимо легче, чем пойти на прямой диалог с Донбассом и удовлетворить пожелания жителей Донбасса об автономии, об амнистии, о придании статуса русскому языку. Поэтому Зеленский и пошел на этот шаг, тем более что ролик можно удалить», — сказал Безпалько.

По его предположению, если бы требование было более абсурдным, украинский президент выполнять его не стал бы. «Зеленский напомнил о себе, да еще в позитивном ключе», — подчеркнул эксперт.

«Разместить ролик несравнимо легче, чем решать проблему Донбасса, которую придется решать десятилетиями… Фильм (который призвал всех смотреть Зеленский по требованию захватившего заложников) поучительный, но жаль, что о животных заботятся, а о людях, которые живут в Донбассе, нет. Их, видимо, считают хуже животных», — резюмировал политолог.