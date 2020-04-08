Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT 8 апреля рассказал, как защититься от новых способов мошенничества на фоне пандемии коронавируса.

Он отметил, что уже начал нарастать вал различных видов мошенничества, как это происходит всегда в любой нестабильной ситуации. Он призвал не отвечать на СМС-сообщения и ни в коем случае не открывать ссылки, чтобы не дать вирусу пробраться в гаджет.

Помимо этого эксперт посоветовал завести вторую банковскую карту, положить туда небольшую сумму денег и все текущие расходы совершать по ней вместо основной карты. Масалович подчеркнул, что ни при каких условиях нельзя диктовать содержимое СМС-сообщений, а также данные с кредитной карты другим людям, а при подозрительных звонках обещать перезвонить позднее, передает телеканал «360».

«Я перезвоню через час. Потому что за час можно и проверить телефон, и переспросить. Никогда не реагируйте сразу, именно на это расчет. У мошенника задачи всего две: первое — вызвать неконтролируемую реакцию, второе — вызвать вас на диалог», — пояснил эксперт.

Ранее 8 апреля московские власти предупредили о новом мошенничестве на фоне распространения коронавирусной инфекции. В частности, телефонные мошенники могут звонить горожанам и сообщать о положительном тесте на COVID-19 у их родственников, а также распространять ложную информацию о производимых выплатах.

7 апреля в Центробанке рассказали о мошенничестве в период пандемии. Гражданам поступают звонки от мошенников, обещающих отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерскую помощь, а в конце беседы просят сообщить реквизиты своей банковской карты, пароль из СМС или же самостоятельно осуществить платеж.