В Санкт-Петербурге ситуация с заболеваемостью коронавирусом может стабилизироваться в середине мая. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе Евгений Шляхто.

При этом он отметил, что пик заболеваемости в Петербурге еще не достигнут.

«Ситуация находится под контролем. Есть ощущение, что к середине мая мы должны выйти на стабилизацию», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 30 апреля.

Также Шляхто сообщил, что большинство пациентов с положительным результатом на инфекцию не нуждаются в госпитализации. Рост числа выявленных случаев эксперт связал с увеличением тестирования на коронавирус.

По данным стопкоронавирус.рф на 30 апреля, в Санкт-Петербурге зафиксировано 4 062 случая заболевания, выздоровели 779 пациентов, 29 человек скончались.

Ранее в четверг сообщалось, что с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты. Речь идет о посещении аптек, магазинов, выходе на улицу. Также указанные меры распространяются на пребывание в общественном транспорте или такси.

28 апреля губернатор города Александр Беглов сообщил, что режим ограничений в Санкт-Петербурге, объявленный из-за коронавируса, сохранится до 12 мая включительно, пишет «Газета.ру».

По состоянию на 30 апреля, в России подтвердились 106 498 случаев заболевания COVID-19, из них 7 099 — за последние сутки. 11 619 человек вылечились. 1 073 пациента скончались.

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