Необходимость облетать часть Ближнего Востока может привести к росту цен на билеты российских авиакомпаний или отмене полетов по ряду направлений, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

В среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности гражданских самолетов. После этого многие авиакомпании сообщили, что разработали альтернативные маршруты рейсов в облет этих территорий.

«Нынешняя ситуация, если она не разрешится в ближайшее время, приведет либо к росту тарифов, либо к отмене полетов по ряду направлений», — сказал Пантелеев.

Он добавил, что потери авиакомпаний оценивать преждевременно, ситуация может развиваться и в сторону усиления конфронтации, и в сторону урегулирования конфликта.

По словам Пантелеева, потери авиакомпаний в такой ситуации связаны с тем, что из-за увеличения дальности и продолжительности полетов растет расход авиатоплива, увеличиваются расходы на оплату труда, возникают дополнительные затраты на аэронавигационное обслуживание. Кроме того, расходуется ресурс воздушных судов. Наконец, из-за роста продолжительности полетов сбивается расписание, требуются дополнительные самолеты для выполнения полетной программы.

Видео дня. В Тюмени свиньи устроили в магазине попойку