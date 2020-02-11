Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов 11 февраля предложил временно ограничить проведение экскурсий в Государственной думе в связи с превышением эпидемического порога в большинстве регионов России.

«Уважаемые коллеги, моя информация эпидемиологической ситуации с гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. В большинстве субъектов Российской Федерации превышен немного (эпидемиологический) порог. Поэтому нам кажется разумным ограничить экскурсии в Государственную Думу. Это тысячи людей, которые создают некое для нас эпидемиологическое напряжение. На некоторое время», — приводит его слова «РИА Новости».

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников ответил, что в случае необходимости Совет Думы примет соответствующее решение.

Согласно информации на официальном сайте Госдумы, экскурсии проводятся для представителей российских учреждений и организаций, общественных объединений, учащихся вузов и 11-х классов в школе, а также представителей международных и иностранных организаций.

Ранее в этот же день сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области превысила эпидпорог на 40%.