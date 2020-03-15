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Экс-защитник «Зенита» заразился коронавирусом

21:11 15/03/2020

Экс-защитнику петербургского футбольного клуба «Зенит», ныне игроку испанской «Валенсии» Эсекьелю Гараю диагностировали коронавирус нового типа. На своей странице в Instagram футболист написал, что 2020 год для него начался плохо.

«Тест дал положительный результат на коронавирус. Впрочем, чувствую себя очень хорошо. Теперь остается только обратить внимание на рекомендации медиков. Я изолирован», – поделился с подписчиками Гарай.

Напомним, футболист присоединился к «Зениту» в 2014 году. В общей сложности он сыграл за петербургский клуб 75 матчей. В «Зените» Гарай выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также помог клубу попасть в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2015/16.

Ранее у игрока профессионального французского клуба «Труа» также был выявлен коронавирус. Положительный тест на COVID-19 оказался у корейца Хен Чжун Сук.

View this post on Instagram Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado. #g24 A post shared by Ezequiel Garay (@ezequielgaray24) on Mar 15, 2020 at 3:31am PDT



