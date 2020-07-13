Администрация президента Дональда Трампа несерьезно подходит к Китаю по теме ядерного разоружения, делая насмешливые заявления в попытке изменить позицию Пекина, считает Томас Кантримен, бывший замгоссекретаря США и нынешний глава Ассоциации по контролю над вооружениями.

На прошлой неделе в МИД КНР заявили, что страна готова присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, но только если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая. В ответ в госдепартаменте США заявили, что приветствуют готовность КНР к переговорам и пригласят китайскую делегацию на консультации с РФ в Вене по этому вопросу.

В Пекине на это напомнили, что против трехсторонних переговоров. Там призвали США продлить договор СНВ-3 с Россией и сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы «создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению».

«Контроль над ядерными вооружениями – это серьезная работа. Это не должно быть предметом насмешливых заявлений, которые либо предназначены для внутриполитического эффекта, либо, как представляется, предназначены для того, чтобы каким-то образом смутить другое государство и заставить его изменить свою позицию», — заявил Кантримен Mpravda.com.

Он напомнил, что Китай всегда был готов участвовать в дискуссиях о контроле над ядерными вооружениями в формате P5 (пять постоянных членов СБ ООН), но не видит причин вступать в трехсторонний формат с США и Россией, тем более что США «не выдвинули никаких серьезных идей для переговоров».

«Похоже, что никто в госдепартаменте не читал китайского заявления, прежде чем выпустить свое заявление… Никто в администрации Трампа не готов обсуждать возможность сокращения арсенала США до размеров китайского арсенала», — добавил эксперт.

Похожую позицию относительно заявлений администрации Трампа ранее высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал невежливыми и недипломатичными способы, которыми США пытаются привлечь Китай к переговорам по стратегической стабильности.

В июне президент РФ Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран «ядерной пятерки» — пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.