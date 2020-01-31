СПОРТ

Экс-тренер «Спартака» Кононов может возглавить сборную Азербайджана

17:14 30/01/2020

Бывший главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов вошел в число кандидатов на пост наставника сборной Азербайджана, пишут «Вести».

Исполнительный вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов огласил расширенный список кандидатов на место главного тренера сборной, состоящий из 32 претендентов.

Олегу Кононову 53 года. Тренировал команды клубов «Краснодар», «Ахмат» (Грозный), «Арсенал» (Тула). В сентябре прошлого года был уволен из «Спартака» за неудовлетворительные результаты команды.



