Экс-супруга музыканта сэра Элтона Джона предъявляет ему иск на 3 миллиона фунтов стерлингов, утверждая, что он нарушил их бракоразводное соглашение, включив ее в свои мемуары и биографический фильм «Рокетмен», сообщает издание Daily Telegraph.

Согласно газете, экс-супруга Элтона Джона Рената Блауэл подала в суд на 73-летнего музыканта за «неоднократные и вопиющие» нарушения соглашения, которое пара подписала в 1988 году после четырехлетнего брака. Документ включал пункт, запрещающий кому-либо из них обсуждать свой брак или причины развода.

В документах юридическая команда Блауэл утверждает, что она пыталась после развода скрыть свою жизнь от общественности, включая изменение имени и внешности, однако подробности ее жизни и развода с певцом были раскрыты в фильме и мемуарах.

«В результате вышеуказанных нарушений (ее) право на частную жизнь было нарушено… Она и ее брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы», — говорится в претензии Блауэл.

Блауэл требует судебный запрет, чтобы предотвратить раскрытие информации в будущем, а также покрытие ущерба, который, как утверждается, составляет около 3 миллионов фунтов стерлингов.

Сторона певца отрицает нарушение соглашения, утверждая, что подробности в книге, фильме и одной публикации в Instagram являются общедоступными и что договор «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».

Блауэл заявила, что предполагаемые нарушения привели к возобновлению внимания к ее жизни, что привело к серьезным психологическим последствиям.