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В штате Теннесси (США) бывшие муж и жена поселились в одном доме вместе с новыми супругами и пятью детьми, сообщает издание The Mirror. В настоящий момент все девять человек придерживаются режима самоизоляции.

По данным СМИ, жительница штата Кэти Блэкмер и Стивен Шепард познакомились в начале 2000-х годов. В 2002-ом они поженились. Впоследствии у пары родились трое детей. В 2015-ом — развелись. Кэти осталась жить с детьми в семейном доме, а позже сошлась с другом бывшего мужа по имени Бен. Вскоре пара сыграла свадьбу. Кэти и Стивен продолжали общаться ради детей.

В 2017 году Шепард попал в серьезную автоаварию и получил тяжелые травмы. За мужчиной некому было ухаживать, поэтому Кэти предложила ему переехать в свой дом, чтобы она могла за ним ухаживать. К реабилитации друга подключился и Бен.

Впоследствии Стивен начал встречаться со школьной подругой своей бывшей жены — Бренди, у которой двое своих детей. Пара долгое время пыталась подыскать недвижимость, однако, когда шансов обзавестись жильем уже не оставалось, Кэти предложила жить двумя семьями в одном доме. Обязательным условием была совместная оплата за ипотеки и коммунальных платежей.

Сегодня, пишут журналисты, две семьи живут в условиях самоизоляции. По словам Кэти, добровольное заточение вместе они переживают хорошо.

«Карантин научил нас тому, что нужно больше ценить друг друга», — отметила американка.

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