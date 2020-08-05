Окружной суд США в Сан-Франциско приговорил бывшего инженера Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюремного заключения по делу о краже коммерческой тайны. Речь идет о краже технологий беспилотных автомобилей.

Как пишет TJ, сторона обвинения просила для Левандовски 27 месяцев тюрьмы, но суд снизил срок на треть. Сам Левандовски просил о помиловании, но, по словам судьи, это решение дало бы «зеленый свет» аналогичным преступлениям. Отбывать заключение Левандовски будет после эпидемии коронавируса. Также ему предстоит выплатить штраф в 95 тыс. долларов и возместить Waymo (дочерняя компания Google) почти 757 млн долларов убытков.

Напомним, Левандовски работал в компании Waymo, которая занимается разработкой беспилотных машин, с 2009 по 2016 год. В марте 2017 года Waymo подала иск в суд, потребовав от Uber прекратить разработку автономных автомобилей, поскольку в них используются украденные у Google технологии. В компании утверждали, что Левандовски скачал примерно 14 тыс. конфиденциальных файлов на свой личный ноутбук, прежде чем покинуть Google, и передал эту информацию Uber, которая согласилась купить его личный стартап в августе 2016 года за 680 млн долларов.

Через два месяца Uber объявила об увольнении Левандовски. В компании заявили, что по условиям трудового договора Левандовски не должен был раскрывать коммерческую тайну или конфиденциальную информацию от своего предыдущего работодателя. Однако он произвольно нарушил эту договоренность, морально и юридически скомпрометировав своего нового работодателя.

В конце прошлого года Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США завершил расследование аварии, в которой беспилотный автомобиль компании Uber сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Непосредственной причиной гибели женщины назвали невнимательность водителя-испытателя, которая смотрела шоу на смартфоне и не следила за дорогой. Однако часть ответственности за инцидент в NTSB возложили и на других участников. Так, в выводах расследования говорилось, что в крови погибшей нашли следы метамфетамина — это могло повлиять на ее решение перейти дорогу в неположенном месте. Также в отчете отмечалось, что подразделение беспилотников Uber имело «неадекватную культуру безопасности». Из-за этого алгоритмы беспилотных машин содержали изъяны, в машине находился один испытатель, а не два, как было поначалу, а за внимательностью водителя никто не следил.