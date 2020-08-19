Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит признался в среду в фальсификации документов по делу против окружения Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News.

Приговор будет оглашен 10 декабря.

Генеральный инспектор минюста обвинил Клайнсмита в фальсификации электронного письма относительно экс-сотрудника штаба Картера Пейджа. Клайнсмит заявил, что Пейдж не работал со спецслужбами страны, тогда как в действительности он в прошлом давал информацию ЦРУ. Основываясь на этом заявлении, минюст одобрил слежку за Пейджем с помощью ордера, выданного секретным судом.

Трамп называет слежку за Пейджем в ходе предвыборной кампании «охотой на ведьм» и политическим скандалом, в котором винит администрацию бывшего президента Барака Обамы.

Дело Клайнсмита — первое уголовное дело после того, как доклад генинспектора раскритиковал ФБР за методы ведения «российского расследования».

Республиканцы в сенате расследуют обстоятельства слежки за Пейджем и другими экс-сотрудниками штаба Трампа. Слежка велась в рамках расследования слухов о «российских связях» Трампа, наличие которых опровергли Белый дом и Кремль и не подтвердил по итогам двухлетнего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер. Мюллер выдвинул уголовные обвинения против ряда бывших сотрудников и друзей Трампа, но эти обвинения не касались предполагаемого «сговора с Россией». Против Пейджа обвинения не выдвигались.