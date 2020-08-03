Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало написал письмо лидерам 32 стран письмо с просьбой о помощи в проведении свободных выборов в республике, сообщает РБК.

В Белоруссии проходит кампания по выборам, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа. Всего на пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.

«От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран», — написал Цепкало.

Он также заявил, что цель оппозиции Белоруссии состоит в победе Светланы Тихановской. По словам политика, в случае избрания ее главой государства, согласно плану, в период до шести месяцев состоятся новые выборы президента, причем к ним допустят всех кандидатов, включая тех, кто находится в заключении.

На позапрошлой неделе стало известно о срочном отъезде Цепкало в Москву. Жена политика пока осталась в Белоруссии. В беседе с Mpravda.com Цепкало заявил, что на данный момент не намерен возвращаться на родину из-за опасений ареста. В минувшее воскресенье политик прибыл на Украину.