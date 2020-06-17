26-летняя певица готовится к свадьбе с британским рэпером Slowthai

Бывшая участница группы Serebro Катя Кищук вот уже год встречается с 25-летним рэпером Тайроном Фрэмптоном. Артист выступает под псевдонимом Slowthai, и многие пророчат ему славу, как у Канье Уэста или Джей Зи.

Влюбленные редко радуют фанатов совместными снимками и не рассказывают о личной жизни. Однако сейчас Катя поделилась с подписчиками важной новостью – она готовится к свадьбе!

В сторис Instagram певица опубликовала фото своей руки, где на безымянном пальце красовалось роскошное помолвочное кольцо. «Плачу!» — кратко подписала кадр Кищук. Ювелирное украшение с крупным бриллиантом в центре также инкрустировано мелкими сверкающими камнями.

Напомним, Катя три года была участницей коллектива Максима Фадеева. В 2019 году певица решила заняться сольной карьерой и выступать под псевдонимом KATERINA далеко за пределами России:

«Я захотела рискнуть, мне нужно было иметь больше времени, чтобы развиваться и путешествовать. Никаких разногласий с Фадеевым у меня не было он меня понял и легко отпустил. Скандалов и интриг тоже не случилось»

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk, @slowthai