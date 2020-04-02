Бывшего сенатора Виталия Малкина госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас ему проводят все необходимые анализы. Комментариев от представителей Малкина по поводу госпитализации журналистам пока получить не удалось.

Малкин родился 16 сентября 1952 года в Первоуральске. Он занимал пост зампредседателя Комитета СФ по международным делам с 2004 по 2013 год. Сейчас Малкин является членом совета Ассоциации российских банков.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.

31 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко признался, что у него положительный тест на коронавирус. Вместе с тем он заявил, что чувствует себя нормально, изолировался и готов продолжать работать в удаленном режиме.

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