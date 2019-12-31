Следствие предъявило бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой обвинение в заказном убийстве следователя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ 31 декабря.

Швецова обвиняется по ст. 105 УК РФ («Убийство»), она арестована до 16 января. По версии следствия, убийство следователя совершили участники так называемой банды Гагиева.

Летом 2012 года обвиняемая лично встретилась в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым и заказала ему убийство бывшего мужа ее сестры Александра Леонова, полагает следствие. Мотивом стали плохие отношения, сложившиеся после его развода с сестрой прокурора. Леонова убили 12 сентября 2012 года.

В марте Московский окружной военный суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 12 участников банды Аслана Гагиева. Группировка была создана не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Ее члены убили 60 человек на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии. Жертвами бандитов стали сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены.

В июне прошлого года Гагиева экстрадировали из Австрии и арестовали 20 июня 2018 года. Чтобы избежать отправки в Россию, он симулировал аэрофобию, однако по результатам экспертизы у него не было выявлено такой проблемы.

24 участника банды уже получили длительные сроки лишения свободы, семь членов преступного сообщества убиты в 2010-2014 годах, семь фигурантов находятся в международном розыске. Организатор преступного сообщества вины в преступлениях не признает.