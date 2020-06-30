Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) в больницу с диагнозом «внебольничная двусторонняя пневмония», сообщили Mpravda.com во вторник в пресс-службе Госкомитета.

Сообщается, что 29 июня Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты ПЦР-анализы на COVID-19. Но тест оказался отрицательным.

«В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония». В этой связи консилиумом врачей принято решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение», — заявил представитель пресс-службы.

Как уточнили в Госкомитете, СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме. Проверку на COVID-19 прошли все сотрудники СИЗО ГКНБ, среди которых симптомы коронавирусной инфекции не выявлены.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Экс-президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.