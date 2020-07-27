Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005-2013 годы) написал письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, а также лидеру правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Абдель Малику аль-Хуси и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призывая положить конец конфликту в Йемене, пишет издание New York Times со ссылкой на копию письма.

«Три письма представляют собой предложение господина Ахмадинежада о посредничестве в прекращении войны в Йемене путем создания комитета, состоящего из высокопоставленных лиц со всего мира», — пишет газета.

Издание отмечает, что удивителен сам факт того, что Ахмадинежад написал письмо наследному принцу Саудовской Аравии, так как Эр-Рияд является «самым ярым противником» Ирана в регионе.

«Я знаю, что ваше превосходительство недовольны нынешней ситуацией, когда невинные люди умирают и получают ранения каждый день, а инфраструктура разрушается… Вы огорчены тем, что принадлежащие народу региональные ресурсы используются для разрушения, а не для развития мира и процветания. По этим причинам вы будете приветствовать справедливый мир», — цитирует издание письмо, под которым стоит подпись «ваш брат Махмуд Ахмадинежад».

Пресс-секретарь иранской миссии в ООН Алиреза Мирюсефи преуменьшил значимость попытки Ахмадинежада к независимой дипломатии.

«Пока он остается частным лицом, его взгляды, как и многих других иранцев, на данный момент не имеют отношения к политике правительства и администрации», — сказал Мирюсефи.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ему ничего не известно о письме.