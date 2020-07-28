Суд Куала-Лумпура в Малайзии признал бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака виновным в злоупотреблении властью в деле, связанном с миллиардными хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB, сообщает издание New Straits Times.

«Наджиб Разак был признан виновным в одном эпизоде злоупотребления властью в суде по делу SRC International», — сообщается в Twitter-аккаунте газеты.

По этому делу экс-премьер обвиняется в связи с обнаружением на его личных счетах средств, принадлежащих компании SRC International, дочернего предприятия фонда 1MDB, в сумме 42 миллиона малайзийских ринггитов (9,8 миллиона долларов). Бывший премьер отрицает участие в расхищении фондов компании и заявляет о том, что не знал о происхождении денег, когда они поступали на его счета.

Наджибу Разаку по этому делу предъявлены обвинения в трех эпизодах преступного обмана доверия, одному эпизоду злоупотребления властью и трем эпизодам отмывания денежных средств.

Дело о средствах компании SRC – одно из группы дел, связанных с миллиардными хищениями из фонда 1MDB, находящихся в производстве суда Куала-Лумпура, в которых в качестве одного из главных обвиняемых проходит экс-премьер и несколько его ближайших помощников. Коррупционный скандал, расследование которого продолжается уже несколько лет в Малайзии, Сингапуре, США, Швейцарии и еще нескольких странах, стал причиной поражения правительства Наджиба Разака на выборах в Малайзии в мае 2018 года. Экс-премьер, его жена Росма Мансор и несколько его ближайших помощников были арестованы вскоре после выборов. Один из главных подозреваемых по делам о хищениях в 1MDB, малайзийский бизнесмен Лоу Тек Чжо (известный также, как Джо Лоу), которого следственные органы Малайзии, Сингапура и США считают разработчиком схемы хищений и основным ее исполнителем, покинул Малайзию в 2018 году, избежав ареста. Он до настоящего времени скрывается от правосудия.

Фонд 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) был создан правительством Наджиба Разака в 2009 году на базе существовавшего ранее инвестиционного фонда провинции (султаната) Тренганну. Став национальным инвестиционным фондом, 1MDB принял участие в десятках инвестиционных проектов в Малайзии и за рубежом. По материалам следствия, за время активной деятельности фонда (2009 – 2016) из него было похищено более 4 миллиардов долларов.