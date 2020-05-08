Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии, бывший посол республики в США Валерий Цепкало заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года.

«Я принял решение баллотироваться на пост президента Республики Беларусь. У меня достаточно для этого и управленческого и жизненного опыта. Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси», — написал Цепкало на своей странице в Facebook.

Цепкало был директором Парка высоких технологий Белоруссии c октября 2005 по март 2017 года. До этого занимал пост помощника президента в сфере науки и технологий, в 1997-2002 годах был послом Белоруссии в США, работал первым замминистра иностранных дел.

Также о намерении предложить свою кандидатуру на грядущих президентских выборах сообщил в Facebook депутат, председатель Либерально-демократической партии республики Олег Гайдукеви.

Забытая интрига Белоруссии: президентские выборы пройдут 9 августаВчера, 16:17

Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко гарантировал, что очередные выборы в стране пройдут «абсолютно честно и порядочно». При этом он заявлял, что не держится «посиневшими пальцами» за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на высший государственный пост, пока она не будет отвергнута.

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