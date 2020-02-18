Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко научился в колонии шить и планирует освоить еще несколько профессий, в том числе кочегара и повара. Об этом он рассказал своим адвокатам во вторник, 18 февраля, во время перерыва заседания Второго кассационного суда общей юрисдикции, который отказался отменять прошлый приговор.

«Я был в ШИЗО и пропустил экзамен на швея. Профессия такая — швей. Есть швея, а есть швей… Но я ходил (на учебу. — Ред.), несколько тетрадей исписал, пошил, только шить там не могу — аллергия жуткая, даже в медкнижке есть», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Захарченко, он также намерен освоить профессию электрика и другие, сообщает телеканал «360».

«Я просил повара-кондитера, но они не разрешают, боятся, что растолстею… Еще я хочу быть кочегаром, как Виктор Цой, но там набор закрыт, а так бы я пошел на кочегара», — рассказал он.

Экс-полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года, в ходе обысков было обнаружено около 8,5 млрд рублей. В МВД он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. 10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, пишет RNS. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В октябре приговор смягчили на полгода.