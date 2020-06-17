Экс-полицейскому Гарретту Рольфу, подозреваемому в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса, предъявят 11 обвинений, одно из которых тяжкое убийство с наказанием от пожизненного заключения до смертной казни, заявил в среду журналистам прокурор округа Фултон Пол Ховард.

«Вот 11 обвинений в отношении полицейского Рольфа. Первое обвинение – это тяжкое убийство… Возможный приговор в деле о тяжком убийстве это пожизненное заключение, пожизненное заключение без права на досрочное освобождение или смертная казнь», — сказал он.

Трансляцию из зала суда вел телеканала Fox News.

Кроме того, в списке обвинений пять эпизодов нападений с отягчающими обстоятельствами с применением огнестрельного оружия, в том числе стрельба в направлении других находившихся там людей, каждый из которых предусматривает до 20 лет лишения свободы, нанесение ущерба частной собственности и нарушение присяги.

Второму полицейскому Девину Броснану, принимавшему участие в этом, предъявлены три обвинения, одно из которых — нападение с отягчающими обстоятельствами.

По словам Ховарда, представители обвинения уже имели возможность побеседовать с десятью свидетелями и ознакомиться с восемью видеозаписями, включая записи нательных видеокамер полицейских, записи с камер безопасности и три записи, сделанные очевидцами на мобильные телефоны.

«Мы пришли к выводу, что когда мистера Брукса застрелили, он не представлял непосредственной угрозы смерти или физической травмы полицейскому», — сказал Ховард.

По его словам, за все почти 42 минуты общения с полицейскими, Брукс ни разу не продемонстрировал угрозу или угрожающее поведение, следовал всем указаниям, не сопротивлялся, отвечал на многочисленные вопросы и позволил обыскать себя. До того он «мирно спал» в своей машине, когда его разбудили полицейские.

«Мистер Брукс ни в какой момент не был проинформирован, что он задержан за вождение под воздействием. А требование департамента полиции Атланты, что задерживаемого надо немедленно предупредить об этом. А потом его схватил сзади офицер (Девин) Броснан», — продолжил прокурор.

Он отметил, что все указывает на то, что в момент стрельбы Брукс убегал от правоохранителей. Ховард обратил внимание на то, что законы Атланты запрещают не только стрелять из огнестрельного оружия в убегающих, если те не представляют очевидной угрозы жизни и здоровью полицейских, но даже стрелять из электрошокера в спину человеку, что в отношении Брукса было сделано дважды.

Еще одно нарушение правил заключается в том, что после стрельбы полицейские обязаны немедленно начать оказывать медицинскую помощь, однако на протяжении двух минут ничего не происходило. Более того, полицейский Рольф подошел и пнул лежащего на земле Брукса, а второй полицейский встал ему на плечо, сказал Ховард.

В Атланте ранее начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице. На фоне произошедшего мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила о реформе городской полиции, в том числе в отношении применения летальной силы и деэскалации конфликтов.

В конце мая по США прокатились акции протестов против расизма и полицейского произвола после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Власти многих городов в свете протестов заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотра подготовки полицейских.

Прощание с погибшим при задержании Джорджем Флойдом в США 1 из 14

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

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Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

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В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

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Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

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Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

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В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

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Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

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Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

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Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

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Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

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Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

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Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

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Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

2 из 14

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

3 из 14

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

4 из 14

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

5 из 14

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

6 из 14

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

7 из 14

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

8 из 14

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

9 из 14

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

10 из 14

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

11 из 14

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

12 из 14

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

13 из 14

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool 14 из 14

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool