Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-подполковника Следственного комитета РФ Романа Русакова к 10 годам исправительных колоний строгого режима, сообщила в понедельник, 3 февраля, объединенная пресс-служба городских судов.

Его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Кроме того, его обязали выплатить штраф государству в размере 5 млн рублей, а также лишили права занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет.

В свою очередь, подельника Русакова Мушега Товмасяна отправили в тюрьму на пять с половиной лет за мошенничество и посредничестве во взяточничестве.

Романа Русакова арестовали в июле 2018 года. Через посредника он требовал взятку в 5 млн рублей от фигуранта расследуемого им дела и 1 млн — от рестораторов, чью деятельность ранее сам прекратил, пишет издание «Фонтанка». Подельник Русакова был пойман в момент передачи денег.

31 января заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД Евгению Кузину предъявлено обвинение во взяточничестве.