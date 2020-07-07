Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, завершив спортивную карьеру, похоже, пристрастилась к рыбалке. На своей странице в Instagram 29-летняя датчанка похвасталась уловом и показала, как ей удалось поймать огромную рыбу. «Улов дня», — подписала видеоряд Возняцки.

Судя по кадрам, теннисистке удалось выудить осетра, вес которого превышает 12 килограммов. Помощь инструктора указывает на то, что рыбачила Каролина на платном водоеме, поэтому не исключено, что в итоге трофейный экземпляр был выпущен в родную стихию.

К слову, плодовитость у крупных осетров может доходить до нескольких миллионов икринок. При этом масса икры перед нерестом составляет до четверти общей массы тела. Несмотря на такую громадную плодовитость, многие виды находятся под угрозой исчезновения, вследствие беспощадного и неосмотрительного лова.

View this post on Instagram Catch of the day!🐟 A post shared by Caroline Wozniacki (@carowozniacki) on Jul 3, 2020 at 9:50am PDT

Возняцки, которой 11 июля исполнится 30 лет, выиграла один турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии в 2018 году. Каролина победительница Итогового турнира WTA в 2017 году, в карьере завоевала 33 титула на турнирах WTA. Год назад она вышла замуж за бывшего игрока НБА Дэвида Ли, а в январе 2020 года завершила карьеру на Открытом чемпионата Австралии.