Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко, в январе получивший тяжелую травму головы и впоследствии переведенный в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского, скончался. Экс-чиновнику было 59 лет.

Подробности о происшествии, в результате которого Савенко был травмирован, не сообщались. Было известно, что пациент впал в кому еще до перевода в столицу.

Савенко руководил Калининградом с 1998 по 2007 год, затем представлял регион в Госдуме, после чего было назначен на пост главы представительства Калининградской области в Москве.