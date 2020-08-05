Бывший инженер Uber Technologies Энтони Левандовски приговорен к 18 месяцам тюрьмы после его признания вины в краже коммерческих секретов у дочерней компании Google, говорится в заявлении минюста США.

В августе 2019 года Левандовски предъявили обвинения на основе заявлений, что он украл или пытался украсть конфиденциальные файлы у дочерней компании Google Waymo, что помогло ему основать автономное предприятие, которое он позже продал Uber примерно за 680 миллионов долларов. Всего против бывшего инженера выдвинули 33 пункта обвинений. Максимальное наказание в случае обвинительного приговора составило бы 10 лет и 250 тысяч долларов по каждому пункту.

Левандовски пошел на сделку со следствием и согласился признать одно из 33 обвинений в обмен на отказ прокуратуры от остальных пунктов.

«Энтони Скотт Левандовски признал себя виновным и сегодня был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за кражу коммерческой тайны, связанной с программой беспилотных автомобилей Google», — говорится в сообщении минюста.

Отмечается, что Левандовски также присудили штраф в размере 95 тысяч долларов и возмещение убытков на сумму 756 499 долларов. Отбывать свой тюремный срок Левандовски начнет после снижения рисков, связанных с COVID-19.