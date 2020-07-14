Американским командам стоит уделять больше внимания и времени при выборе названия, чтобы никого не оскорбить, заявил бывший игрок НФЛ (Национальная футбольная лига) Илья Ярощук.

Ранее было объявлено, что клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» сменит название и логотип после призывов сделать это от активистов и спонсоров. «Редскинз» (краснокожие) и логотип, на котором изображен индеец, уже не раз становились предметом полемики об использовании имен, символов и изображений коренного населения Америки. Этот вопрос вновь был поднят на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полиции.

"Я думаю, что после несчастного инцидента, связанного с Джорджем Флойдом, возникает много вопросов, связанных с расой. Все рассматривается под микроскопом. Не думаю, что в дальнейшем будет плохо, если начнут немного больше думать о названиях команд. Если название оскорбляет какую-либо этническую или религиозную группу людей, его, вероятно, следует пересмотреть", — заявил Ярощук агентству Sputnik Вашингтон.

«Представьте себе команду с названием «Большевики». Как человек из семьи, которая пострадала от рук этой партии, я не смог бы поддержать такое название. Однако, если бы было предложено изменить его на «Богатыри», я бы определенно мог поддержать это», — заявил Ярощук.

Также экс-игрок НФЛ заявил, что с трудом представляет себя в команде с названием «Девилз» (дьяволы). В Национальной хоккейной лиге выступает клуб «Нью-Джерси Девилз».