Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро, против которого ведут дело о коррупции, был переведен из предварительного заключения в тюрьме Сан-Педро в Ла-Пасе под домашний арест, сообщает агентство ABI со ссылкой на адвоката.

Прокуратура Боливии ранее предъявила бывшему главе МВД обвинения в недобросовестном выполнении обязанностей и злоупотреблении влиянием. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования контрактов по ремонту воздушных судов для управления по борьбе с наркотиками, при заключении которых были допущены нарушения. Суд отправил Ромеро в тюрьму на предварительное заключение на полгода.

«Насколько мы знаем.., был выдан ордер на домашний арест, и он (Ромеро) покинул тюрьму», — заявила его адвокат Моника Рамирес.

Рамирес уточнила, что её клиент представил все гарантии, что он будет присутствовать на судебном процессе.