Бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба задержан в Москве. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что задержание Бганбы произошло 13 февраля на Петровском бульваре столицы России.

На родине банкир разыскивается за превышение должностных полномочий. 17 января 2020 года был отправлен запрос на его задержание.

Уголовное дело в отношении Бганбы возбуждено еще летом 2018 года. В Абхазии он заочно арестован.

«По версии следствия, Бганба обвиняется в том, что заключил от имени Сбербанка договор о предоставлении кредита, невыгодного для банка. В сумме 1 млн 959 тыс. долларов США. У нас есть основания полагать, что заранее было известно, что кредит обслуживаться не будет и погашен не будет, то есть банком был выдан кредит, возможности погашения которого весьма сомнительны», — рассказал журналистам заместитель генпрокурора республики Эшсоу Какалия.

После увольнения Бганбы с поста главы Сбербанка Абхазии в 2017 году, эту должность занял Роберт Агрба.

Ранее 14 февраля сообщалось, что в Иркутской области следователи задержали главу администрации Листвянского муниципального образования, разрешившего строительство на берегу озера Байкал. Его подозревают в превышении должностных полномочий.