Как сообщается в Twitter-аккаунте пресс-секретаря министра-координатора специальных служб Польши Станислава Зарина, по подозрению в коррупции задержан бывший министр транспорта Польши Славомир Новак, который также возглавлял «Укравтодор».

Сотрудники правоохранительных органов вместе с Новаком также задержали бывшего сотрудника спецподразделения «Гром» Дариуша З. и гданьского предпринимателя Яцека П.

По данным следствия, Новак создал преступную группу, в которою вовлекал граждан Украины. Расследованием этого дела занимается районная прокуратура в Варшаве и Специальная антикоррупционная прокуратура в Киеве.