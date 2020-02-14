Басманный суд Москвы арестовал заочно бывшего начальника таможенного поста морского порта Владивосток Виктора Сабурина, обвиняемого следствием в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщила пресс-секретарь инстанции Ирина Морозова.

«В связи с объявлением Сабурина в международный розыск названная мера пресечения избрана заочно, так как Сабурин будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», — цитирует представителя суда ТАСС.

Сабурина объявили в международный розыск в декабре 2019 года. На момент предъявления обвинения по статье 290 УК РФ («получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») он занимал должность начальника таможенного поста морского порта Владивосток, пишет «Газета.ру».

Весной 2018 года оперативники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю задержали бывшего первого заместителя начальника ДВТУ Сергея Федорова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 26 млн руб. После увольнения в таможенном управлении региона произошли кадровые назначения и начальник поста морского порта Виктор Сабурин был назначен и. о. начальника таможенного поста «Владивостокский». Позднее он приступил к исполнению обязанностей начальника таможенного поста «Благовещенский» Благовещенской таможни.

В обвинении в адрес Сабурина речь идет о получении им взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью более 1,2 млн рублей. В конце февраля 2019 года после проведения следственных действий в служебном кабинете Сабурина госслужащий был отправлен в отпуск с последующим увольнением. Обвинения в коррупции он отвергал.

В мае 2019 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина. Обвиняемому вменяется получение взятки в особо крупном размере.