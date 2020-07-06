Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что принял решение об отставке после общения с президентом страны Владимиром Зеленским, который прямо сказал, что ему нужно уволиться.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, 1 июля написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.

«После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил «да»… Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление», — заявил Смолий в интервью интернет-изданию «Левый берег», которое опубликовано в понедельник.

По его словам, беседа с президентом была спокойная, без каких-либо споров. «Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: «Пиши заявление, иди, ты мне надоел». Я из контекста понял, что должен уволиться», — добавил Смолий.

Вместе с тем экс-глава Нацбанка сказал, что обсуждал с Зеленским возможные кандидатуры на пост главы регулятора. Смолий сказал, что посоветовал президенту обратить внимание на кого-либо из своих заместителей. По словам экс-главы регулятора, Зеленский прислушался и провел беседы с заместителями главы Нацбанка.