Бывший министр внутренних дел Иордании, президент Иорданского общества по науке и культуре и генеральный координатор Арабской группы мира Самир аль-Хабашне призвал Лигу арабских государств и арабские страны определить общую позицию по сирийскому вопросу.

«Я хотел бы, чтобы этот вопрос был решен между арабскими странами, чтобы Лига арабских государств и арабы определили общую позицию по сирийскому вопросу», — сказал он в беседе с Mpravda.com.

По его мнению, иорданская политика в отношении Сирии имеет две стороны, одна из которых — это традиционная позиция Иордании с самого начала войны в желании мира в Сирии и прекращении войны, чтобы все стороны участвовали в диалоге в Сирии и была гарантия их участия в организации будущего своей страны и ее реконструкции, при этом Иордания хочет сохранить единство сирийской территории без иностранного вмешательства.

«Мы не хотим, чтобы Сирия была полем для сведения региональных и международных счетов, а хотим, чтобы решение было сирийско-сирийским, которое соответствует интересам Сирии и ее народа. С другой стороны, мы должны учитывать национальные интересы Иордании, будь то безопасность или экономические интересы, что неотделимо от стремления положить конец войне в Сирии», — добавил аль-Хабашне.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ («Исламское государство»)* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая группировка.