Бывший глава МВД Черногории и лидер партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович призвал посольства западных государств и представительство ЕС отреагировать на нарушение прав человека при столкновениях полиции с протестующими гражданами страны.

В нескольких городах Черногории в среду и в ночь на четверг прошли протесты с беспорядками. Полиция применила силу и спецсредства, включая слезоточивый газ. В городе Будва были задержаны 17 протестующих, включая членов оппозиционного руководства города, пострадал один полицейский. В столице — Подгорице — задержаны 18 человек, включая двух депутатов парламента страны от оппозиционного Демократического фронта, травму получил сотрудник МВД. В городе Никшич при беспорядках пострадали четверо полицейских, задержаны двое протестующих, но полиция сообщила, что «работа с участниками инцидента продолжается».

«Очень тяжело понять молчание ваших — представительства ЕС, посольств США и Великобритании — посольств на очевидное нарушение прав и свобод человека в Черногории. Речь идет не о единичном случае, но об организованных полицейских репрессиях и насилии, которые проводятся длительно в интересах одной политической партии и одной политической личности», — цитирует экс-главу МВД его партия в Facebook.

«Вероятно, и без глубокого анализа видите, что речь идет о попытке установления диктатуры со стороны (президента) Мило Джукановича? Вероятно, каждому добронамеренному человеку ясно, что речь идет о грубом и систематическом разжигании беспорядков, чтобы править при помощи конфликтов», — указал политик.

Данилович подчеркнул, что «разногласия нам принесли не Россия и не КНР». Причиной протестов он назвал принятый черногорскими властями закон о религиозных объединениях, нарушающий, по его мнению, основные права и свободы человека, а также «коррупцию, которая привела к хаосу и накаливанию обстановки в Будве».

«Грубая ложь, что гражданское сопротивление якобы вызвано желанием Москвы дестабилизировать Черногорию. Единственная правда в том, что в сердце Европы и на глазах европейцев полицейская хунта терроризирует граждан, которые никогда до сих пор не ощутили правильную и истинную свободу», — подчеркнул бывший министр внутренних дел.