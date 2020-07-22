Федеральный окружной суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство заразившегося коронавирусом бывшего президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуана Анхеля Напоута о переводе из тюрьмы в связи с болезнью, сообщает АП.

Судья Памела Чен постановила, что Напоут должен оставаться в федеральном исправительном учреждении в Майами. 62-летний парагваец сдал положительный тест на коронавирус 16 июля, заболевание протекает бессимптомно. Он просил, чтобы ему разрешили отбывать наказание дома.

«Если изменятся обстоятельства, которые будут наглядно демонстрировать серьезный риск тяжелых последствий, это вполне может оправдать освобождение из сострадания, — сказала Чен. — Но сейчас я пришла к выводу, что запрос основан на недостаточных предположениях».

Напоут был осужден по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) 22 декабря 2017 года и должен выйти на свободу 9 августа 2025 года. Он занимал пост главы КОНМЕБОЛ с августа 2014 по декабрь 2015 года, был президентом Парагвайской футбольной ассоциации с 2007 по 2014 год.