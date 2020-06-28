Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о своем отношении к движению Black Lives Matter.

Ранее Экклстоун уже высказывался на тему, заявив, что темнокожие люди во многих случаях даже сильнее проявляют расизм, чем белые. Позже руководство «Формулы-1» раскритиковало бывшего функционера.

«Я не против чернокожих, как раз-таки наоборот. Они мне всегда нравились. Вообще, отец Льюиса Хэмилтона вел со мной кое-какие дела. Я никогда не считал себя расистом. На протяжении многих лет встречал я белых людей, которые мне не нравились, но такого никогда не было с черными. За мою жизнь меня грабили несколько раз, а однажды меня ограбили три чернокожих парня, я попал в больницу, но даже после этого не имел ничего против афроамериканцев. Никогда не думал о том, что Хэмилтон чернокожий. Для меня он просто Льюис. Но я не виноват, что я белый», — приводит слова Экклстоун Grandprix.

«Что касается расизма, если черного или белого человека не берут на работу, то нужно понимать, происходит это из-за цвета кожи или из-за того, что эта работа ему не по плечу. Я говорю именно об этом. Так что я против всех этих маршей. Люди выходят на протесты и хотят снести власть полиции, что приведет к катастрофе. При этом, если спросить, против чего они протестуют, они, скорее всего, даже не найдут ответа», — добавил Экклстоун.

Ранее «Формула-1» запустила инициативу #WeRaceAsOne, которая направлена на борьбу против расизма и неравенства.