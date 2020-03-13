Мещанский суд Москвы заочно приговорил бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина к 14 годам колонии по делу о хищении 14,5 млрд рублей. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила пресс-служба суда.

Также Бородин должен будет выплатить штраф в 2,5 млн рублей, передает ТАСС.

Бывший первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин заочно приговорен к 12 годам колонии и штрафу в 2 млн рублей, бывший вице-президент банка Алексей Сытников — к 7 годам колонии (также заочно) и штрафу в 800 тыс. рублей. Экс-сотрудники банка Дмитрий Строганов и Борис Шемякин заочно приговорены к шести годам колонии и 500 тыс. рублей штрафа каждый.

В конце 2010 года против Бородина, возглавлявшего банк с 1995 по 2011 годы, и Акулинина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета Москвы. Позже они стали фигурантами еще одного дела о хищении. Сам банкир скрывается за рубежом, ему предоставлено политическое убежище в Великобритании. По данным газеты «Коммерсант», реальная сумма ущерба по делу может достигать 150 млрд рублей.