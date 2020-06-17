Схиигумен Сергий (Сергей Романов), при поддержке казаков закрепившийся на территории Среднеуральского женского монастыря, объяснил свои действия. Прежде всего, подчеркнул он, ни о каком насилии и силовом захвате речи не идет, ведь он всегда принимал самое активное участие в жизни обители и ее развитии.

Сергий отметил, что в настоящее время находится здесь ради монахинь и послушниц, его «духовных чад». Схиигумен подчеркнул, что не намерен покидать их, так как монастырь планируют передать духовнику Ново-Тихвинского монастыря.

«Я остался … чтобы дети не остались без отца», — заявил Сергий.

Ранее появилось обращение-проповедь схиигумена, в которой он говорил о намерении сражаться и о поддержке большим числом россиян.

«Помимо прихожан, меня слышат казаки России, спортсмены России, 33 тысячи боевых офицеров…» — говорит Сергий.

Он также заявил, что «сейчас мы на фронте» и «читаем заклинательные молитвы против бесов, которые вышли и заняли все».

В вреду стало известно, что к монастырю прибыли полицейские и сотрудники ФСБ. По сообщениям СМИ, силовики пока не планируют никаких действий, намереваются только провести переговоры с Сергием и казаками, чтобы проанализировать ситуацию.

Прежде Сергий являлся духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и ряда других известных персон. В начале года он был отдан под церковный суд за отрицание пандемии коронавируса COVID-19.