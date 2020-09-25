Бывший дизайнер «АвтоВАЗа» Владимир Ярцев, который среди прочего работал над обликом седана ВАЗ-2110 раскритиковал компанию BMW за использование слишком больших решеток радиатора в дизайне последних моделей BMW.

«15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW… Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», — написал Ярцев в Facebook, прикрепив к публикации несколько своих эскизов и фотографии последних моделей немецкого автопроизводителя.

https://www.facebook.com/jartsev.vladimir/posts/3621107654607050&show_text=true&width=552&height=735&appId

Отметим, что крупные и очень крупные решетки радиатора, которыми оснащаются модели BMW последних лет, ранее уже становились объектом критики. Однако в BMW от подобного решения отказываться не собираются, отмечая, что большие «ноздри» несут не только эстетическую функцию — они призваны питать дополнительным воздухом мощные моторы машин, напоминает РБК.

Как пишет «Российская газета», сейчас Ярцев живет в Бельгии, где возглавляет небольшую студию дизайна. Среди недавних работ компании числится сцецверсия внедорожника Lada 4×4, которую планируют выпустить ограниченным тиражом в Германии.