В администрации Новомаргаритовского сельского поселения в Ростовской области рассказали о состоянии экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Сейчас он находится в реанимации после разбойного нападения на его дом в селе Новомаргаритово Азовского района.

Сообщается, что у 83-летнего пострадавшего «кости целы, внутренние органы целы, очень сильно зашиблен мозг, сотрясение».

В ходе нападения погибла сестра мужчины. Ее решили кремировать и похоронить в Ростове-на-Дону рядом с матерью.

Ранее совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин подтвердил информацию о нападении на дом бывшего директора предприятия Юрия Пескова.

В воскресенье в доме в селе Новомаргаритово обнаружили убитой 80-летнюю женщину. У 83-летнего хозяина дома были травмы головы и тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «разбой» и «убийство». Согласно предварительной информации СК, целью нападения было ограбление.