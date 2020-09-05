Умер директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый. Он возглавлял его в 1998-2015 годах. Известный театральный деятель ушел из жизни после долгой болезни, сообщается на сайте РАМТ.

«Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром. Под его руководством в 2007 году театр выпустил грандиозную трилогию «Берег утопии», в 2010 году — 13 премьер совершенно разных стилей и жанров», — говорится в некрологе.

Владислав Любый также был инициатором Творческой лаборатории «Молодые режиссеры — детям». За это проект он был удостоен международной театральной премии им. Станиславского.

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