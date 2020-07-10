Закон о госязыке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ». Запись выступления политик опубликовал на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств, после чего в стране появляется закон, который противоречит этому документу.

«При нашем декларируемом стремлении в Европу мы нарушаем абсолютно все демократические нормы и ценности этой самой Европы. <…> А Крым и Донбасс будут стремиться в Украину с таким законодательством? То есть, способствует ли это реинтеграции территорий? Способствует ли это возврату желания людей вернуться в такую Украину, которую строят последние шесть лет? Ответ, по-моему, очевидный. Это однозначно препятствует тому, с чем так носятся наши уважаемые (или неуважаемые) «патриоты». Ну, это же очевидно — это еще один гвоздь в невозврат этих территорий», — отметил Мураев.

Он добавил, что украинцы «так плохо живут» не из-за языкового вопроса, а из-за беды в экономике.

В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Однако действующий украинский президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Он отметил, что закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».