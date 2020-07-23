Зачем украинским силовикам мог понадобиться громкий скандал с сегодняшним арестом своего же коллеги, сотрудника СБУ Андрея Байдала (позывной «Швед»), которого власти Донецкой народной республики (ДНР) заочно обвинили в убийстве первого главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, погибшего в результате теракта 31 августа 2018-го года?

О своих предположениях «» рассказал Александр Бобков, бывший депутат Верховной Рады седьмого созыва от Партии регионов.

— На первом месте в сегодняшней Украине стоит реваншизм, отомстить кому-то, найти врага. Естественно, на этой волне построена вся внутренняя политика, работа спецслужб. Понятно, что Байдалу официально задержали не за убийство Захарченко, не за совершение террористических актов, а за обычное уголовное преступление — незаконное хранение и оборот оружия. Украина — член ООН, считает себя частью Европы, приняла концепцию борьбы с терроризмом, она никогда не признает, что сотрудники ее спецслужб могут организовывать заказные убийства. Хотя о причастности Байдалы уже сообщалось в прошлом году в СМИ и данная информация ещё тогда должна была явиться основанием для следственной проверки и возбуждения уголовного дела.

— Так а зачем его вообще было задерживать? Привлекать внимание?

— Я думаю, это начались какие-то внутренние разборки. Зеленский вступил в смертельную схватку с Порошенко, а такие люди, как этот Байдала, которые слишком много знают, могут служить разменной монетой. Они там все как пауки в банке. Байдала мог перестать выполнять указания своего руководства. Мог заявить о каких-то собственных политических или имущественных амбициях, вы же видите, что сегодня творится в Украине, страну дербанят в разные стороны, он мог начать какую-то свою игру. Естественно, после того как везде объявили, что Байдала участвовал в подготовке убийства главы ДНР, он мог посчитать, что его в чем-то обделили и потребовать большего.

— Но если Байдала стал для кого-то неудобен или опасен, не проще ли было бы вообще от него избавиться, в смысле физически?

— Убьют, а если потом понадобится компромат на кого-то, где его взять? А тут живой свидетель. Сейчас его станут обкатывать и в конце-концов, не исключено, между собой договорятся, он вообще заявит, что работал на Россию. Лично я считаю, что убийство Захарченко — стопроцентная работа украинских спецслужб и их хозяев из Америки. Последние не заинтересованы в процветании Украины, им чем хуже, тем лучше.