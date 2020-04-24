Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 24 апреля, ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волчека Дениса Геннадьевича на срок до 22 июня 2020 года», — заявила пресс-секретарь суда.

По данным агентства, ранее на этот же срок арестовали бизнес-партнера экс-депутата Зураба Плиева.

В декабре сообщалось, что сотрудники СК и ФСБ по Ленобласти задержали депутата законодательного собрания региона Елену Маханек. Ее подозревали в хищении средств у дочерней компании «Газпрома».